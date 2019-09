25 år med Venner hyldes med sofaturné og biografmaraton

Den stadig populære tv-serie "Venner" fylder 25 år og fejres med legoklodser, biografvisninger og GIF-filer.

Det er mandag 25 år siden, at vennegruppen bestående af Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey og Phoebe første gang tonede frem på tv-skærmen.

I anledning af jubilæet vil fans vil få rig mulighed for at svælge i den populære amerikanske tv-serie "Venner", hvis sidste afsnit blev sendt i 2004.

Allerede siden begyndelsen af september er den ti-sæsoner lange sitcom blevet fejret med talrige begivenheder og lanceringer af produkter.

Flere end 1000 amerikanske biografer vil i slutningen af måneden have en maratonvisning af 12 udvalgte episoder af serien på programmet.

Episoderne suppleres af hidtil ukendte fraklip og interviews med skuespillere og producenter af showet. Det skriver det amerikanske medie Insider.

Biografhyldesten er arrangeret af mediekoncernen Warner Bros., der i samarbejde med Bright/Kauffman/Crane Productions har produceret serien til den amerikanske tv-station NBC.

I anledning af jubilæet vil den berømte orange sofa fra vennegruppens stamcafé Central Perk desuden blive sendt på verdensturné.

Den vil blandt andet dukke op i London, Madrid og Los Angeles, skriver avisen USA Today.

Fans vil fremover også kunne prøve kræfter med at bygge Central Perk af legoklodser.

Den danske legetøjsfabrikant Lego har nemlig lanceret et sæt af i alt 1970 klodser til at bygge den ikoniske café - og med i pakken hører også figurer af seriens seks hovedpersoner samt caféens barista Gunther.

Også digitalt bliver de 25 år med "Venner" hyldet. Virksomheden Giphy har annonceret flere end 2300 nye GIF-filer med små klip fra seriens mange episoder, skriver Insider.

Giphy er en online database og søgemaskine, der giver brugere mulighed for at søge efter og dele korte videoer uden lyd på sociale medier.

Trods de 25 år, der er gået siden det første afsnit af "Venner" blev vist 22. september 1994, har serien langt fra mistet popularitet.

Så sent som i slutningen af 2018 hev streamingtjenesten Netflix 100 millioner dollar op af lommen for at sikre sig rettighederne til serien i et enkelt år.

/ritzau/