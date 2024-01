25.000 eksemplarer af kong Frederiks nye bog er udsolgt på første dag

Den nye bog om kong Frederik tegner allerede til at blive en bestseller.

Første oplag på 25.000 eksemplarer er blevet udsolgt fra forlaget på første dag.

Men kongehuset kommer ikke til at tjene penge på salget af bogen "Kongeord - Frederik 10. fortæller til Jens Andersen".

Det oplyser chef for nonfiktion hos Politikens Forlag Kim Hundevadt.

- Der er blevet lavet en almindelig forfatteraftale mellem forfatter Jens Andersen og forlaget.

- Kongehuset er ikke en del af den aftale, skriver Kim Hundevadt i en skriftlig kommentar.

Bogen blev sendt på gaden onsdag - blot tre dage efter at kong Frederik tiltrådte som Danmarks nye monark.

Salget er gået strygende den første dag.

Kim Hundevadt fortæller, at de 25.000 trykte eksemplarer var "det størst mulige oplag, vi kunne trykke med så kort varsel".

- 2., 3. og 4. oplag er på vej ud, og der er fortsat bøger ude i nogle butikker. Vi arbejder på højtryk for at få flere bøger frem, skriver Kim Hundevadt.

Forlaget blev først kontaktet nytårsaften omkring den nye bog om kong Frederik.

Derefter gik arbejdet med at forberede bogen i gang øjeblikkeligt.

I bogen deler den nye konge med egne ord ud om sine tanker og overvejelser omkring kongegerningen.

I bogens indledning skriver forfatter Jens Andersen, at bogen er blevet til "på grundlag af en række samtaler på Amalienborg, mens kongen endnu var kronprins".

De to kender hinanden fra et tidligere samarbejde. Forfatteren har nemlig portrætteret en yngre udgave af prins Frederik i biografien "Under bjælken".

Kong Frederik forklarer blandt andet i bogen, at Gud er en del af hans valgsprog "Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark".

- Nogen vil måske undre sig over, at jeg ikke nævner Gud eksplicit i mit kongeord, men for mig indgår Gud i forestillingen om at være "forbundne".

