26-årig sydafrikaner er kåret til Miss Universe 2019

Zozibini Tunzi blev tidligere i år kåret som Miss South Africa. Nu kan hun også kalde sig Miss Universe.

Den 26-årige model og skønhedsdronning Zozibini Tunzi fra Sydafrika er kåret til Miss Universe 2019.

Hun er den tredje kvinde fra Sydafrika til at vinde titlen og den første sorte kvinde til at vinde siden 2011, hvor Leila Lopes fra Angola løb med titlen.

Zozibini Tunzi blev tidligere på året kåret til Miss South Africa 2019.

Den danske deltager, 23-årige Katja Stokholm, nåede ikke langt i Miss Universe-konkurrencen, der blev holdt i Atlanta, USA, natten til mandag dansk tid.

Hun klarede således ikke cuttet til top 20.

Deltagere til Miss Universe bliver nomineret fra lokale organisationer i lande, der ønsker at deltage.

Konkurrencen bliver afholdt over to uger, hvor deltagerne bliver udskilt, indtil et hold på 20 er klar til en egentlig finale.

Miss Universes slogan er "Confidently Beautiful" (selvsikker skønhed, red.).

