Philip Fabers afløser er fundet

Det bliver den 28-årige dirigent Charlotte Rowan, der skal lede DR Pigekoret, når en ny sæson begynder efter sommer.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Charlotte Rowan kommer oprindeligt fra Storbritannien, hvor hun er uddannet og har arbejdet som både organist og dirigent.

Hun har siden 2018 boet i Danmark for at videreuddanne sig som kordirigent.

De seneste tre år har hun stået i spidsen for Herning Kirkes Drengekor.

Hun kalder DR's pigekor for "et af de bedste pigekor i verden".

- Koret er på én gang en uvurderlig ambassadør for dansk musik og den danske sangskat og samtidig et smukt symbol på, hvor stærkt et talentfællesskab for unge mennesker kan være, lyder det i pressemeddelelsen.

Charlotte Rowan skal overtage fra Phillip Faber, der i november meddelte, at han stopper til sommer i år efter ti år på posten.

/ritzau/