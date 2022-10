I september var det 300 år siden, at Ludvig Holbergs "Den Politiske Kandestøber" blev fremført som det første profesionelle teaterstykke på dansk nogensinde. Kristeligt Dagblad har besøgt gården, hvor han boede den sidste tid af sit liv

For 300 år siden fødte han dansk teater: Ludvig Holberg var afgørende i sin samtid - og er det også i dag

Bagerst i en herregårdshave på Vestsjælland står et gammelt, rundt stenbord. Det er ikke hvem som helst, det har tilhørt. For manden, der fik bordet her til Tersløsegaard nær Dianalund, var Ludvig Holberg.

"Her har han siddet og skuet ud over markerne, hvor bønderne arbejdede. Deres arbejde værdsatte han meget højt," siger Jeanette Rask Bertelsen.