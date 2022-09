31 dræbt under protester mod Irans moralske politi

Irans magtfulde revolutionsgarde har torsdag udstedt advarsler om kommende retssager mod demonstranter, der protesterer mod landets moralske politi, efter at en ung kvinde er død i intentionen.

Myndighederne bliver beskyldt for at have dræbt pigen, som angiveligt ikke havde bundet sit hovedtørklæde efter forskrifterne.

De fortsatte demonstrationer, som er udløst af den 22-årige Mahsa Aminis død, har ført til flere og flere voldelige konfrontationer. Mindst 31 civile demonstranter er dræbt ifølge menneskerettighedsgruppen Iran Human Rights, som har hovedkvarter i Oslo.

- Den iranske befolkning har demonstreret for at opnå grundlæggende rettigheder og værdighed. Myndighederne svarer på deres fredelige demonstrationer ved at skyde med skarpt, siger Mahmood Amiry-Moghaddam fra Iran Human Rights.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mahsa Amini, som blev anholdt af det religiøse politi i sidste uge, døde ifølge myndighederne af et hjerteanfald i detentionen. Hendes familie siger, at hun aldrig havde haft problemer med sit hjerte, og øjenvidner siger til BBC, at de så politiet prygle hende til døde.

Under en demonstration i Sari i det nordlige Teheran satte kvinder ild til deres hijabber, mens menneskemængder kom med opmuntrende tilråb. Det rapporterer BBC.

Regler i Iran foreskriver, at kvinder skal bære et hovedtørklæde og løst tøj, når de er i offentligheden.

Masha Aminis død har ført til en mere generel vrede over blandt andet rettigheder, sikkerhed og økonomien, der er udfordret af internationale sanktioner.

Det er nogle af de værste uroligheder, der har været i Iran siden gadekampe på grund af vandmangel sidste år.

Irans såkaldte moralpoliti har til opgave at håndhæve islamiske love og sikre respekten for islamisk moral som beskrevet af landets religiøse myndigheder. I henhold til sharialovene er kvinder forpligtet til at dække deres hår og gå i løstsiddende tøj for at skjule deres figur.

Hvis nogen bryder reglerne, bliver de ofte taget med til en politistation eller et opdragelsescenter. Kvinder løslades først, når de bliver hentet af mandlige pårørende.

/ritzau/Reuters