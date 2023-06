400.000 flere har fået privat sundhedsforsikring på et år

På et enkelt år har næsten 400.000 flere danskere fået adgang til en privat sundhedsforsikring.

Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen er der tale om den største stigning nogensinde.

- Det er en meget markant udvikling. Langt hovedparten af danskere i arbejde har i dag adgang til en sundhedsforsikring, forklarer brancheorganisationens administrerende direktør, Kent Damsgaard, til Berlingske.

Avisen skriver, at udviklingen vidner om en bevægelse i Danmark. I 2003 havde under 300.000 personer en privat sundhedsforsikring, mens 1,5 millioner personer for ti år siden var dækket privat.

Tallene betyder, at der i dag er flere danskere med en privat sundhedsforsikring, end der er danskere med en ejerbolig, skriver Berlingske.

Fra professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh lyder det, at udviklingen rykker ved grundtankerne om velfærdssamfundet.

Bukh påpeger, at diskussionen ifølge ham ikke fylder væsentligt i den offentlige debat.

Reelt set har udviklingen nemlig skabt et A-hold, et B-hold og et C-hold i Danmark. A-holdet har råd til at købe sig til alt, C-holdet har ikke råd til noget, mens B-holdet er den bredde middelklasse, der får råd til at købe mere og mere, forklarer Per Nikolaj Bukh.

