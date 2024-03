45-årig sangerinde efter nærdødsoplevelse: ”Som mor skammede jeg mig over, at jeg havde lyst til at komme tilbage til Himlen”

Sidste år var den nu 45-årige sangerinde Julie Lindell tæt på at miste livet, da hun pludselig fik en formodet blodprop i hjernen. Undervejs havde hun en nærdødsoplevelse af at møde sin døde farmor i Himlen. Og det har forstærket hendes kristne påskehåb om, at livet fortsætter efter døden