5 stjerner: Arkens seværdige udstilling rammer direkte ind i tidsånden

Det er godt set af Arken, at man netop nu viser en omfattende udstilling med den britisk-mexicanske surrealist Leonora Carrington (1917-2011). Denne fascinerende og originale kunstner, som også var forfatter, har nemlig bud til mange nutidsmennesker, der deler hendes interesse i spiritualitet, drøm, magi og overjordiske kræfter, som de ønsker at hente hjælp og inspiration i for at ændre forholdene på en plaget klode, som gisper efter vejret efter menneskenes århundredelange hærgen.

Samtidig var Carrington en furiøs feminist, der formulerede sit eget surrealistiske formsprog med afsæt i en feminin erfaringsverden. Det fremgår af de frodigt blomstrende motiver, at hun også var en stor naturelsker, hvilket går hånd i hånd med hendes sønderlemmende kritik af det patriarkalske hegemoni, som havde undertrykt ikke kun hende selv, der var født i en tid, hvor kvinderne sjældent fik indflydelse, men også holder mange af nutidens kvinder fast i nogle livshæmmende forhold.