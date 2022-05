“I’ve been going through something.”

Det er det første, Kendrick Lamar siger på sit nye dobbeltalbum på hele 74 minutter: "Jeg er gået igennem et eller andet". Og så tikker det ellers ind i en lind strøm: selvtvivl, tanker om skriveblokade, berømmelsens pris, utroskab, depression, maskulinitet. Vi hører også den tyske spirituelle lærer og forfatter Eckhart Tolles stemme: