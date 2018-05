50 år: Kronprinsen i billeder

Den 26. maj fylder kronprins Frederik 50 år. 50 nedslag i billeder - et for hvert år fra 1968 til 2018 - dokumenterer her kronprinsens liv.

Billeder af kronprins Frederik, valgt blandt de tusinder i arkiverne, dokumenterer de fem årtier.

Her kan du se et billede af kronprinsen fra hvert år de seneste 50 år. Fra barnedåben i Holmens Kirke i 1968, til billedet af kronprinsen og hans børneflok, der kigger på de mange blomster, som blev lagt foran Amalienborg efter prins Henriks død.

Billeder, der viser udviklingen fra teenager til voksen mand.

/ritzau/