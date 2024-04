50-året for Abbas Waterloo fejres med karaoke i Stockholm

På Abba-museet i den svenske hovedstad, Stockholm, fejres 50-året for gruppens sejr ved det internationale melodigrandprix med sagen "Waterloo" lørdag.

Det sker med blandt andet karaoke. Derudover har museet også arrangeret både quiz, ligesom et Abba-kor skal optræde.

Det fremgår af museets hjemmeside.

Op til jubilæet er "Waterloo" derudover blevet genudgivet - både i en engelsk, en svensk, en tysk og en fransk version.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jubilæet finder sted, mens Sverige netop er i gang med at forberede dette års Eurovision, som afholdes i maj.

Svenskerne kender konceptet godt. De skal nemlig arrangere Eurovision for syvende gang, efter at Loreen sidste år sang sejren hjem med nummeret "Tattoo".

Efter Abbas sejr i 1974 endte "Waterloo" efterfølgende med at toppe hitlisterne i mange lande. Sejren markerede starten på det, der skulle blive Skandinaviens til dato største popsucces.

Den historie fortælles i en ny dokumentar, som Danmarks Radio og den svenske pendant - SVT - har taget initiativ til.

Ti andre europæiske public service-stationer har sluttet sig til samarbejdet, herunder britiske BBC og tyske ARD/WDR.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dokumentaren centrerer fortællingen om perioden mellem de to album "Arrival" fra 1976 og "Super Trouper" fra 1980. Det er perioden, der anses for at være popgruppens storhedstid.

"Abba - imod alle odds" havde premiere på dokumentarfilmfestivalen CPH: DOX 23. marts.

Den kan ses på DR TV til maj forud for Eurovision Song Contest i Malmø og vises desuden i mere end 15 lande rundt om i Europa.

/ritzau/