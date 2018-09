50 millioner Facebookbrugere berørt af hackerangreb

Personer bag hackerangreb brugte funktionen "view as", hvormed de kunne overtage andres konti.

Facebook har registreret en sikkerhedsfejl efter hackere har udnyttet en svaghed. Sikkerhedsbristen har berørt næsten 50 millioner brugere af det sociale medie.

Facebook oplyser, at personerne bag hackerangrebet brugte funktionen "view as" (se som.red), hvormed de kunne overtage andres konti.

"View as" er en funktion, som tillader Facebookbrugere at se, hvordan deres egen profil tager sig ud for andre.

- Eftersom vi netop har indledt vores efterforskning, har vi endnu ikke fastslået, hvorvidt de berørte konti er blevet misbrugt eller om hackerne har fået adgang til informationer, skriver selskabet.

Facebooks aktiekurs faldt tre procent fredag eftermiddag.

Facebook siger, at omkring 90 millioner mennesker nu må logge ind igen på Facebook.

/ritzau/Reuters