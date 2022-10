50 personer meldes dræbt i flyangreb mod koncert i Myanmar

Mindst 50 personer meldes dræbt under et luftangreb under en koncert i Myanmar.

Koncerten blev afholdt af en gruppe af etniske minoriteter, der er i konflikt med militæret i landet. Det oplyser oppositionsgrupper og lokale medier.

Flere vestlige ambassader samt FN har fordømt angrebet.

- Det, der ser ud til at være overdreven og uforholdsmæssig brug af magt fra sikkerhedsstyrker mod ubevæbnede civile, er uacceptabelt. Dem, der står bag, må stilles til ansvar, lyder det fra FN's Myanmar-kontor.

Militæret har endnu ikke bekræftet angrebet, der angiveligt har dræbt både civile, herunder lokale musikere, samt medlemmer af en væbnet oprørsgruppe. Det skriver lokale medier, som citerer vidner.

Ifølge vidnerne stod tre forskellige fly bag angrebet.

Der er forskellige meldinger om, hvor mange mennesker der har mistet livet i angrebet. Et lokalt medie beretter om 100 døde. Nyhedsbureauet Reuters har ikke kunnet bekræfte dødstallet.

Myanmar har været præget af vold, siden militæret omstyrtede den valgte regering i begyndelsen af sidste år.

Modstandsgrupper, herunder nogle af dem bevæbnede, har set dagens lys landet over. Grupperne er blevet med dødelige angreb fra landets militær.

Reuters har uden held forsøgt at få en kommentar fra officielle kilder i landet. Heller ikke stats-tv har berettet om angrebet.

/ritzau/Reuters