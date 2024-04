53 elever og lærlinge kåret som de bedste inden for deres fag

53 elever og lærlinge er lørdag blevet kåret som de bedste inden for deres fag ved DM i Skills 2024.

Det oplyser arrangøren, SkillsDenmark, i en pressemeddelelse.

Konkurrencen kaldes også erhvervenes danmarksmesterskaber, der hylder unge, som tager en erhvervs- eller håndværksmæssig uddannelse.

279 unge fra hele landet har deltaget i dysten, der har fundet sted over tre dage ved Dyrskuepladsen i Roskilde.

De 53 guldmedaljevindere er blevet fundet inden for 47 forskellige fag, der strækker sig lige fra autolakerer over klejnsmed til tækkemand og tjener.

Klejnsmedelærling Jakob Østergaard Nielsen fra Hasselager ved Aarhus blev bedst inden for sit fag.

Han mener, at Skills-arragementet er med til at nedbryde fordomme om elever på erhvervsuddannelser.

- Jeg oplevede jo selv i folkeskolen, at lærerne ikke kunne forstå mine planer om at blive smed.

- De sagde, at jeg var for klog til at tage en erhvervsuddannelse. Der skal virkelig gøres noget ved fordommene. Man kan på mange måder være klog og dygtig som håndværker, siger guldmedaljevinderen i en pressemeddelelse fra organisationen Tekniq Arbejdsgiverne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt lørdag eftermiddag tale inden overrækkelse af medaljer.

Hun kom i den forbindelse ind på branden forleden i den historiske bygning Børsen i København.

- Mange af os danskere blev oprigtigt kede af at se kulturarv gå op i flammer. Måske lige dér gik det op for mange af os, hvad det vil sige, når nogle er dygtige håndværkere, sagde statsministeren om den 400 år gamle bygning.

Dansk Erhverv, der ejer bygningen, har bebudet, at bygningen skal opføres.

I Dansk Industri kalder underdirektør Signe Tychsen Philip arrangementet for "et fantastisk udstillingsvindue" for både erhvervsuddannelser og de unge talenter.

- Det emmer af liv, kompromisløs umage og tårnhøj faglig stolthed. Det er godt håndværk i yderste potens og noget, der fortjener den hyldest, som hele arrangementet DM i Skills er, siger hun i en kommentar.

Op mod 60.000 besøgende lagde vejen forbi DM i Skills over de tre dage, arrangementet har fundet sted.

Vinderne fra DM i Skills går videre til europamesterskaberne - EuroSkills - som næste år holdes i Herning.

