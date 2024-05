600 gendarmer skal genvinde kontrol over hovedvej i Ny Kaledonien

Franske styrker har søndag iværksat en "større operation" i Ny Kaledonien for et genvinde kontrol over en vej, der forbinder hovedstaden, Noumea, med territoriets internationale lufthavn.

Ifølge embedsmænd er der blevet indsat over 600 sværtbevæbnede gendarmer for at få kontrol over vejen.

Det franske oversøiske territorie har været præget af uro siden mandag. Seks personer er blevet dræbt, og flere hundrede er blevet såret i urolighederne ifølge de lokale myndigheder.

Uroen har rod i en fransk lovændring, som er blevet stemt igennem i Nationalforsamlingen i Frankrig i denne uge.

Den vil give franske borgere, som har boet ti år i Ny Kaledonien, mulighed for at stemme ved lokalvalg.

Kritikere frygter, at det vil mindske den oprindelige befolknings indflydelse. Frankrig kalder lovændringen en nødvendighed for at gøre valgene demokratiske.

Onsdag erklærede Frankrig nødretstilstand i territoriet og indsatte soldater i gaderne. Desuden blev det sociale medie TikTok forbudt.

Natten til søndag lokal tid har uidentificerede grupper påsat to brande og plyndret en tankstation. Det oplyser Ny Kaledoniens højkommissærs kontor. Natten har dog været mere rolig end tidligere nætter, lyder det.

Ny Kaledonien ligger i den sydvestlige del af Stillehavet. Det er et fransk oversøisk territorium og betragtes som en af verdens sidste europæiske kolonier.

/ritzau/AFP