60'ernes store barnestjerne Jan Priiskorn Schmidt er død

Skuespiller og barnestjerne Jan Priiskorn Schmidt er død efter kort tids sygdom - 72 år gammel.

Det bekræfter familien gennem journalist og forfatter Klaus Thodsen, der i 2017 var med til at skrive Jan Priskorn Schmidts selvbiografi "Barnestjernen fra Bryggen". Det skriver B.T.

I bogen punkterer han myten om det romantiske billede af filmbranchen. En branche, som han oplevede som hård.

Jan Priiskorn Schmidt var i 1960'erne en af de helt store barnestjerner i Danmark, og han huskes især for rollen som storebroren i de fire "Min søsters børn"-film med Axel Strøbye i rollen som den skøre onkel, der skal passe sin nevø og niecer.

Allerede som niårig debuterede Jan Priiskorn Schmidt i filmen "Flemming og Kvik", og derefter blev det til roller i filmene "Støv på hjernen", "Støv for alle pengene" og "Sommer i Tyrol", hvor han spillede over for Dirch Passer.

I alt var han med i 24 film over 12 år.

Han arbejdede i nogle år som skuespiller. Den sidste rolle havde han i sengekantsfilmen "Rektor på sengen" i 1972, hvor han spillede skoleelev.

Herefter droppede han skuespilfaget og arbejdede blandt andet på Postcentralen og siden som ortopædskomager og parkeringsvagt, skriver B.T.

Jan Priiskorn Andersen efterlader sig hustru og to børn.

