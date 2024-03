65 lig er fundet i ørken-massegrav i Libyen

Mindst 65 migranters lig er blevet fundet i en massegrav i det sydvestlige Libyen.

Det skrev Den Internationale Organisation for Migration (IOM) fredag på det sociale medie X.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger IOM i en udtalelse, at migranternes nationaliteter og omstændighederne for deres død er ukendte, "men de menes at være døde, mens de blev smuglet gennem ørkenen," lyder det.

Libyen er blevet del af en rute, der ofte bruges af migranter, som rejser igennem landet med kurs mod Europa på flugt fra konflikt og fattigdom.

Fra Libyen kan de nå til Middelhavet, som landets kyst ligger ud til.

Det olierige Libyen har været splittet siden 2011, da landet blev ramt af et væbnet oprør mod diktatoren Muammar Gaddafi og hans regime.

Oprøret blev støttet af Vesten, og det lykkedes oprørerne at fange og dræbe Gaddafi.

I en besked på det sociale medie Facebook har landets indenrigsministeriums afdeling for kriminalefterforskning (CID) angiveligt delt dronebilleder af et ørkenområde, hvor man kan se ligene.

De skal være blevet markeret med tal, og området skal være blevet afspærret med gul tape og hvide markeringer. Det har dog ikke været muligt for Reuters at verificere beskeden.

CID siger desuden, at ligene er blevet fundet omkring 421 kilometer fra hovedstaden Tripoli. De skal være blevet fundet i en dal ved navn al-Jahriya i byen Al Shuwairf.

Efter at CID har taget DNA-prøver er alle personerne blevet begravet på en gravplads.

Ifølge IOM var der i 2023 mindst 3129 personer, der mistede livet eller blev meldt savnet på ruten gennem Libyen mod Middelhavet.

IOM kalder turen for "den mest dødelige rute for migranter".

- Uden veje, der muliggør lovlig migration, vil sådanne tragedier fortsætte med at ske på ruten, lyder det.

Organisationen opfordrer regeringen og de lokale myndigheder i områderne omkring ruten til at "styrke det regionale samarbejde for at sikre sikkerheden for og beskyttelsen af migranter."

