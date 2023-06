72-årig på yacht er seneste sømand udsat for spækhugger-angreb

Et spækhuggerangreb på en yacht nær kysten til Shetlandsøerne i Skotland er blot en af hundredvis af lignende hændelser i de seneste år, der har forundret videnskabsfolk.

Senest gik det ud over den pensionerede fysiker Wim Rutten, der var på en sejltur fra sit hjem i Lerwick på Shetlandsøerne til Bergen i Norge, skriver avisen The Guardian.

Mens han fiskede efter makreller, blev hans båd angiveligt ramt af en spækhugger, som den 72-årige efter alt at dømme ikke har haft et udestående med. I hvert fald ikke indtil mandagens angreb.

Hollandske Wim Rutten beskriver over for avisen, at spækhuggeren pludselig viste sig i det klare havvand og aggressivt svømmede ind i yachtens agterstavn.

- Det mest skræmmende var dyrets højlydte åndedræt. Måske ville han bare lege. Eller kigge mig i øjnene. Eller komme af med fiskelinen, fortæller han til The Guardian.

Spækhuggerens opførsel ligner den, der er blevet observeret i den iberiske spækhuggerbestand ved Portugal og Spanien.

Men det er ifølge The Guardian første gang, at et sådant angreb er blevet observeret i nordlige have.

Spækhuggere er en meget social art af hvaler, der bruger vokaliseringer til at kommunikere med hinanden og jagte alt fra mindre fisk til blåhvaler, skriver The Guardian.

Eksperter mener, at spækhuggernes opførsel kan skyldes uskyldige lege mellem yngre hvaler.

Men det er i høj grad uvist, hvad angrebene skyldes, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi har ingen endelig konklusion, har biolog i den spanske fredningsgruppe Circe Renaud de Stephanis sagt til AFP.

Historierne om spækhuggerne er blevet delt vidt og bredt på sociale medier.

Spækhuggere kan blive op til ni meter lange og veje op til seks ton ifølge AFP.

