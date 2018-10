77 lande har købt rettighederne til "Herrens Veje"

Afrikanske lande som Zimbabwe og Ghana har hen over sommeren kunne følge med i DR-dramaet om præstefamilien.

Det er ikke kun i Danmark, at DR-serien "Herrens Veje" har fået dramaelskere til at sidde klinet til tv'et.

Verden over er 77 lande grebet af den religiøse stemning i DR-dramaet, der tager udgangspunkt i præstefamilien Kroghs hverdag.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Især har mange afrikanske lande som Burkina Faso, Angola, Elfenbenskysten, Ghana, DRCongo og Zimbabwe i løbet af sommeren haft serien - der på engelsk går under titlen "Ride Upon the Storm" - på sendefladen.

"Herrens Veje" ridder dermed på en lignende succesbølge som "Borgen", "Broen" og "Forbrydelsen", der ligeledes har været store internationale hits.

At det er lykkes serien at få international anerkendelse, har producent Camilla Hammerich fra DR Drama en forklaring på.

- På trods af at serien tager udgangspunkt i den danske folkekirke, er temaerne i serien universelle.

- Det handler om de indbyrdes relationer i en familie og deres forhold til religion, tro og ikke mindst tvivl, siger hun.

Desuden bliver skuespillerne rost for at levere troværdige præstationer, hvilket gør serien attraktiv, påpeger hun.

Adam Price er hovedforfatter på "Herrens veje", som har Lars Mikkelsen, Morten Hee Andersen, Simon Sears og Ann Eleonora Jørgensen i de bærende roller.

For sin rolle er Lars Mikkelsen blevet nomineret til en international Emmy-pris i kategorien "Bedste Mandlige Skuespiller".

Om det lykkes skuespilleren at rejse hjem fra New York med den eftertragtede statuette afgøres den 19. november.

Serien har dog allerede høstet en pris for "Bedste nordiske tv-drama" ved Göteborg Filmfestival. Med prisen fulgte en præmie på 200.000 kroner.

Sæson to har netop fået premiere i Danmark.

/ritzau/