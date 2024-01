New York Times og BBC er på lang presseliste til dronningens farvel

Når dronning Margrethe søndag abdicerer og overlader tronen til kronprins Frederik, bliver det med stor international bevågenhed fra verdenspressen.

79 udenlandske medier kommer til at dække dronningens abdikation - heriblandt store internationale aviser og tv-stationer som BBC, New York Times og The Guardian.

Det oplyser The International Press Centre (IPC), der uddeler akkrediteringer til danske såvel som internationale medier.

Ifølge IPC er det et helt usædvanligt højt antal udenlandske akkrediteringer.

Der er desuden 38 danske medier, som har fået adgang til at dække de historiske begivenheder.

De konkrete pladser for hvert akkrediteret medie er blevet besluttet af et puljeudvalg.

Til dronningens abdikation kommer der også otte medier fra Australien, som er den kommende dronning Marys fødeland.

Sammen med presseopbuddet fra de danske medier skal de mange udenlandske medier blandt andet dække, når kong Frederik skal tale fra balkonen på Christiansborg Slot, efter at statsministeren har proklameret tronskiftet. Her skal han også sige sit valgsprog.

I pressekorpset til søndagens begivenheder vil der også være repræsentanter fra de andre skandinaviske lande.

Når dronning Margrethe søndag den 14. januar overlader tronen til sin søn, er det nemlig første gang i nyere tid, at en regent i Skandinavien abdicerer.

Der har været en slags usynlig pagt om, at man som regent bliver på tronen, så længe man lever. Men den har dronning Margrethe nu brudt med, og det har sat gang i debatten i både Sverige og Norge.

Der kommer også pressefolk fra flere af de andre europæiske monarkier herunder Belgien, Spanien og Holland.

Men det gør landenes royale overhoveder derimod ikke.

Fra det svenske kongehus, det belgiske kongehus, det hollandske kongehus og Buckingham Palace oplyses der, at de kongelige familier ikke vil deltage den kommende weekend.

