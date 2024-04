80-årige Mick Jagger varmer op til turné med besøg hos Nasa

For amerikanske fans af den britiske rockgruppe The Rolling Stones er ventetiden snart forbi.

Søndag aften lokal tid indleder bandet således sin turné på tværs af USA og Canada med en koncert i Houston i delstaten Texas.

For få dage siden varmede 80-årige Mick Jagger, der er frontfigur i bandet, op til turnéen ved at besøge Nasas Johnson Space Center i selvsamme by.

- Tak til Nasa for at være så imødekommende over for os. Fantastisk at blive vist rundt af astronauterne Josh Cassada, Bob Hines og Jessica Meir, skriver den legendariske musiker i et opslag på Instagram.

Et billede viser Jagger smile til kameraet foran et kontrolcenter, mens et billede af ham vises på en storskærm.

Frem mod 17. juli vil The Rolling Stones afholde 18 koncerter i 16 byer. Bandets seneste album, "Hackney Diamonds", vil være i fokus.

Albummet udkom sidste år og var det første nye musik fra The Rolling Stones i 18 år.

Det er bandets første turné i USA, siden trommeslageren Charlie Watts døde i 2021.

Trods sorgen valgte bandet at forsætte sin seneste turné i USA - "No Filter".

Senere - i sommeren 2022 - gennemførte bandet en tur rundt i Europa for at fejre 60-års jubilæum.

"Hackney Diamonds" blev præsenteret ved et pressearrangement i London i september.

Her lød det fra Mick Jagger, at "det har været anderledes", siden Charlie Watts gik bort.

- Han er vores nummer fire, og vi mangler ham. Selvfølgelig savner vi ham utroligt meget, fortalte frontfiguren.

Det var på baggrund af Charlie Watts' egen anbefaling, at Steve Jordan har overtaget trommestikkerne.

Den tilbageværende kerne i The Rolling Stones er Mick Jagger, bassist Ronnie Wood og guitarist Keith Richards.

Flere prominente kunstnere gæsteoptræder på "Hackney Diamonds". Det gælder blandt andre Stevie Wonder og den tidligere Beatles-stjerne Paul McCartney.

Ud over Houston lægger The Rolling Stones vejen forbi byer som Las Vegas, Atlanta, Los Angeles og Vancouver, inden turnéen slutter i Santa Clara i Californien.

/ritzau/