850 savnes stadig næsten to uger efter katastrofal brand på Maui

Der er stadig omkring 850 savnede efter naturbranden på øen Maui, som er en del af delstaten Hawaii.

Det siger borgmester for Maui County Richard Bissen ifølge BBC.

Antallet af bekræftede døde er 114.

Det er næsten to uger siden, at katastrofale brande ødelagde det meste af byen Lahaina på det vestlige Maui.

Bissen udtaler mandag, at udmeldingen om de 850 savnede i et vist omfang er "positive nyheder", da der umiddelbart efter branden var over 2000 savnede.

- Vores liv er for altid blevet ændret, siger Bissen i en video lagt på sociale medier.

- Det, der bliver ved med at være som før, er den måde, som vi tager os af hinanden på, mens vi sørger og sammen gennemgår dette.

Det kan tage måneder - og muligvis år - at finde og identificere ofrene på grund af de omfattende ødelæggelser. Det har eksperter vurderet over for BBC.

USA's præsident, Joe Biden, besøger mandag de nedbrændte områder. Det sker, efter at der har været kritik fra visse republikanere - og andre - af præsidentens indledende reaktion på brandene.

/ritzau/