856 personer fra kulturlivet udtrykker mistillid til Jon Stephensen

856 personer fra film- og teaterbranchen har sendt et brev til Moderaternes folketingsgruppe, hvor de udtrykker mistillid til Jon Stephensen.

Det skriver TV 2 på sin hjemmeside.

- Dette er et mistillidsvotum til jeres kulturordfører, Jon Stephensen, lyder det i brevet, som TV 2 refererer.

- Et mistillidsvotum til jeres ordfører, der har et mildest talt problematisk forhold til sin tidligere branche.

- Vi er bekymrede for denne mands indflydelse. Der er tale om et menneske, der i rollen som kulturordfører for eksempel må forventes at skulle rådgive kulturministeren (Jakob Engel-Schmidt (M), red.) i udpegningen af bestyrelseskandidater til statslige institutioner.

- En mand, der forventes at have en rådgivende rolle, når der peges på navne, der kandiderer til chefstillinger i vores branche, lyder det.

Blandt underskriverne er sanger Pernille Rosendahl, skuespiller Lars Mikkelsen og dramatiker Line Knutzon.

Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, oplyste mandag aften i en video på Facebook, at Jon Stephensen søger selvbetalt orlov fra Folketinget. Orloven løber frem til 3. oktober, hvor Folketinget åbner.

TV 2 har dokumenteret, at Jon Stephensen i februar skrev til en 19-årig partifælle, at hun var "smuk med den lækreste krop".

Hertil kommer en stribe anklager mod Jon Stephensen fra hans tid i film- og teaterbranchen.

Henrik Frandsen, der er gruppeformand for Moderaterne, siger tirsdag formiddag før partiets gruppemøde på Christiansborg om mistilliden fra de 856 personer:

- Det viser jo sagens alvor, det er jo en helt uacceptabel adfærd, der har været tale om her.

