96-årig mand kommer i klemme mellem tog og perron

En 96-årig mand fra Hørsholm er blevet kørt på hospitalet, efter at han kom i klemme mellem et afgående tog og perronen på Allerød Station.

Det skriver Nordsjællands Politi på det sociale medie X tidligere kendt som Twitter.

Nordsjællands Politi uddyber over for Ritzau, at manden var ved bevidsthed, da han blev hentet af ambulancen, men kan ellers ikke fortælle mere om den 96-åriges tilstand.

Mandens pårørende er underrettet.

Togdriften var stoppet i forbindelse med hændelsen, men det er genoptaget, skriver politiet på X.

/ritzau/