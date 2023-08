Årets cirkuspris går til idérig kvindelig cirkusdirektør

Cirkuslivet var ikke en del af planen, da Marianne Deleuran mødte Jess, men et skab med tryllerekvisitter satte gang i drømmene.

Mandag modtog hun på Cirkusmuseet i Hvidovre Den Danske Cirkuspris som direktør for Cirkus Mascot.

Hædersprisen har til formål at sætte fokus på cirkus som en del af det danske kulturliv og kulturarv. I år er prisen et maleri af den danske maler Viggo Salting.

Valget er faldet netop på Marianne Deleuran, da hun driver en pæn og sober cirkusforretning, siger formanden i foreningen Den Danske Cirkuspris, Ole Simonsen.

- Hun besøger mange byer, også de helt små og kommer ud til udkantsdanmark, siger Ole Simonsen og tilføjer, at Cirkus Mascot er begyndt at turnere i sportshaller som et alternativ til telt.

Da Marianne Deleuran mødte Jess i 1987, vidste hun ikke, at han kunne trylle. Det opdagede hun ved et tilfælde, og det var starten på en karriere i cirkusverdenen, hvor parret turnerede med trylleri og fik cirkusarbejde.

I 1994 gik drømmen i opfyldelse, og Cirkus Mascot blev født.

Parret er ikke længere sammen, og i dag driver Marianne Deleuran cirkusset med sin søn Daniel.

Udover hædersprisen er der uddelt en pris for årets bedste nummer og årets talent.

For at komme i betragtning skal artisten eller gruppen have optrådt i Danmark i perioden siden seneste prisuddeling.

Årets bedste nummer er kendt i cirkushistorien. Det er en optræden, som enkelte gange har haft tragiske udfald, siger Ole Simonsen.

- Vi har aldrig før i Danmark set nogle, der går syv mand høj på tårnline.

Prisen og 500 euro (cirka 3700 kroner) går derfor til gruppen Los Ortiz for dens tårnlinenummer, hvor gruppen danser på en tynd line flere meter over manegen.

Karel "Kaya" Janaček er årets talent og modtager 1300 euro (cirka 9700 kroner). Han er ottende generation af en kendt tjekkisk artistfamilie.

Indsatsprisen går til dagens lokation, Cirkusmuseet i Hvidovre, for at have gjort en særlig indsats for at øge kendskabet til cirkus og artisteri. Det modtager et maleri af Viggo Salting.

Den Danske Cirkuspris blev uddelt første gang i 1968 og igen året efter. Frem til 2016 stoppede prisuddelingen af uvisse årsager, men er siden blevet genoptaget.

