Årets Pressefoto er fra Information: Intimt og debatskabende

Billedet af to mænd, der fik barn med rugemor, flygtninge og Christian Eriksen er blandt hædrede pressefotos.

Danske pressefotografer sætter billeder på menneskeskæbner og står klar med kameraet, når store begivenheder folder sig ud.

Fredag er prisen Årets Pressefoto 2021 blevet uddelt. Fotograf Sigrid Nygaard vinder prisen for første gang for sit foto, der indfanger to fædre og deres baby Storm, som de har fået med hjælp fra en rugemor i Colombia.

- Det råber ikke i sin form, men siger meget og vil os meget i sin ualmindelige almindelighed, og derfor er det både forventeligt og overraskende på samme tid.

- For det er privat og intimt, men også debatskabende og fortæller om sin samtid, og så er det ikke mindst fyldt med den kærlighed, som flyder i en cirkel gennem berøringerne, skriver dommerne om vinderbilledet.

Ved fredagens prisoverrækkelse er der uddelt 12 priser for stillbilleder og tre for tv/web-produktioner.

Titlen som Årets Pressefotograf har dommerne givet til Jacob Ehrbahn fra Politiken, der dermed kåres for fjerde gang, da han også vandt titlen i 2001, 2012 og 2014. Han har desuden vundet Årets Pressefoto to gange.

Årets jury har blandt andet lagt vægt på, at selv når det hele har været umuligt, har han kunne finde på noget, som er endt rigtig godt.

- Man får følelsen af, at det ikke nødvendigvis er billeder, som er lavet af pligt og med en billedbestilling i hånden, men derimod fordi det er en fotograf, der er en passioneret historiefortæller, lyder det.

Han vinder desuden prisen for Årets Nyhed Udland med en billedserie af flygtninge i udkanten af de franske havnebyer Dunkerque og Calais.

2021 bød på demonstrationer fra gruppen Men in Black, der kritiserer coronarestriktioner, og dem dækkede vinderen af Årets Nyhed Danmark, Mathias Svold fra Berlingske, i en billedserie.

Blandt billederne er et af en dukke, der forestillede statsminister Mette Frederiksen (S), og var sat i brand.

Vinderfotoet i sportskategorien indfangede situationen, da holdkammeraterne slog ring om Christian Eriksen, efter at han var faldet om i Parken under Danmarks kamp. Liselotte Sabroe fra Ritzau Scanpix modtager den pris.

De hædrede pressefotos kan ses i en udstilling på Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, fra 5. marts til 30. april.

/ritzau/