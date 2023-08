Aarhusianernes gamle lamper bliver kunstværk under festugen

Torsdag lyder startskuddet for Aarhus Festuge, der har tradition for at tyvstarte festlighederne ved en uofficiel, folkelig åbningsfest.

Det sker ved en koncert i Tivoli Friheden med blandt andre Medina og Andreas Odbjerg.

Koncerten er begyndelsen på den traditionsrige festuge, der officielt åbnes fredag af dronning Margrethe, og som byder på flere end 1000 arrangementer de næste ti dage.

Et af arrangementerne er en lysfest, hvor en række af byens rum oplyses af en stribe farvestrålende lysinstallationer.

Et af de mere spektakulære af slagsen er et værk nær Aarhus Domkirke, hvor teksten "I Love Light" er skrevet med seks meter høje bogstaver.

Det særlige er, at bogstaverne er formet af aarhusianernes udtjente lamper. Omkring 1000 lamper indgår i værket.

Helt i overensstemmelse med genbrugstankegangen har aarhusianerne flittigt doneret lamper til formålet, forklarer direktør for Aarhus Festuge Rikke Øxner.

- Hele juli og august har vi haft folk, der er kommet med lamper, som lige er blevet pillet ned eller har stået i skuret. Det har været hyggeligt at få folk ind med lamperne og høre historierne om dem.

Hun forklarer, at lysfesten blev skabt under coronatiden, hvor også festugen måtte tilpasse sig myndighedernes anbefalinger om at holde afstand og undgå berøring.

- Vi skulle tænke i, hvordan man kan være ude og samtidig undgå at komme for tæt på hinanden.

- Det kunne vi gøre med lysfesten, og det tog os og byen med storm. Aldrig har vi fået så mange positive tilkendegivelser. Så det har vi holdt fast i, også i tiden efter corona, siger hun.

Når festugen er forbi, vil værket med aarhusianernes brugte lamper enten blive opstillet et andet sted eller afskaffet på miljørigtig vis, forsikrer festugedirektøren.

Det med at passe på ressourcerne indgår ifølge Rikke Øxner som en vigtig del af festugen.

Festugen har entreret med teatret Svalegangen om gøre FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling nærværende for aarhusianerne under festugen.

Det gælder også torsdagens åbningskoncert, hvor målene om blandt andet at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringer kommer til at spille en rolle.

Søndag er der dømt "bilfri dag" i Aarhus, og den lejlighed bruger festugen til at arrangere et særligt løb.

Det bringer deltagerne forbi - og gennem - en række af byens ikoniske bygninger som for eksempel Aarhus Rådhus, Aarhus Teater, kulturhuset Dokk1 og Den Gamle By.

