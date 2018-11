Adam Price laver ny Netflix-serie med titlen Ragnarok

Producenten bag det populære drama Borgen skal lave en nye serie, som foregår i Norge.

Den prisvindende danske serieskaber Adam Price, som står bag danske tv-serier som "Herrens Veje" og "Borgen", skal lave en ny Netflix-serie.

Det oplyser streamingtjenesten i en pressemeddelelse.

Tv-serien, som vil være på norsk, har fået titlen "Ragnarok", og den bliver et drama, som tager udgangspunkt i den nordiske mytologi.

- Vi tror på, at Norden har sin egen stemme, når det kommer til historiefortælling, og det vil vi gerne være med til at vise med denne stort anlagte serie, siger Adam Price i pressemeddelelsen.

Tv-serien bliver i seks afsnit, og den foregår i den fiktive norske by Edda.

- Serien tager sit udgangspunkt i en problemstilling, som ikke kun mennesker i Norden, men over hele verden, i stigende grad bliver tvunget til at forholde sig til. Nemlig vores klima, som gennem de senere år har været under voldsom forandring, lyder det fra Adam Price.

Den danske serieskaber har senest været aktuel med anden sæson af DR-serien "Herrens Veje", men står også bag serier som "Anna Pihl", "Taxa" og den Bafta-vindende "Borgen", som er solgt til omkring 80 lande over hele verden.

Optagelserne til "Ragnarok" vil finde sted i både Danmark og Norge i 2019.

/ritzau/