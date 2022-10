Adidas dropper samarbejde med Kanye West efter hadefuld tale

Adidas dropper samarbejdet med den amerikanske rapper Ye, der nok er bedst kendt under sit tidligere navn Kayne West.

Det skyldes en række kontroversielle udmeldinger fra musikeren den senere tid.

- Adidas accepterer ikke antisemitisme og andre former for hadtale. De seneste kommentarer og handlinger fra Ye er uacceptable, hadefulde og farlige.

Beslutningen kommer efter længere tids pres på Adidas fra blandt andet den jødiske organisation Anti-Defamation League.

Adidas stopper produktionen af produkter med mærket Yeezy med "øjeblikkelig virkning". De vil også bremse alle betalinger til musikeren og hans virksomheder, lyder det.

I mange år var Kanye West under sportsgiganten Nikes vinger, men de brød i 2013. Efterfølgende gik han sammen med Adidas, som lancerede hans første Yeezy-sko i 2015.

Adidas begyndte at gennemgå sit samarbejde med Ye tidligere på måneden, efter at han ved et modeshow i Paris bar en T-shirt med teksten "White lives matter".

Udtrykket er den amerikanske højrefløjs kontroversielle svar på bevægelsen "Black lives matter", der kæmper for sortes rettigheder.

Efterfølgende er Kanye West blevet udelukket fra de sociale medier Twitter og Instagram for at true jøder.

Også modehuset Balenciaga og tøjgiganten Gap har kappet båndene til Kanye West. Det skete i sidste uge. Det samme har CAA, som er et af Hollywoods største talentbureauer, gjort.

Ye, eller Kanye West, er en prisbelønnet musiker, men har de seneste år også markeret sig gennem opsigtsvækkende, politiske udmeldinger.

Det har ad flere omgange fået ham ekskluderet fra forskellige sociale platforme.

Han har flere ganget raset mod sin nu ekskone Kim Kardashian, hendes familie og hendes nye kærester på sociale medier. De to blev skilt i 2021 efter syv års ægteskab.

I sommeren 2020 kaldte han blandt andet Kim Kardashians mor, Kris Jenner, for "Kris Jong-Un" som parallel til Nordkoreas egenrådige leder, Kim Jong-un.

Han skrev også, at familien havde forsøgt at få læger til at hjælpe ham, og at han havde forsøgt at blive skilt fra Kim Kardashian.

Siden forsvarede Kim Kardashian sin daværende mand i et længere Instagram-opslag, hvor hun understregede, at han er bipolar.

Kanye West har tidligere fortalt, at han fik stillet diagnosen i 2017.

Adidas oplyser, at det brat afbrudte samarbejde ventes at koste dem omkring 250 millioner euro i årlig nettoindtjening.

/ritzau/