Advokat fik 2158 kroner i timen for arbejde med ejendomsvurderinger

Kammeradvokaten har fået en gennemsnitlig timeløn på 2158 kroner for at udføre juridisk konsulentarbejde til det nye ejendomsvurderingssystem.

Det fremgår af et folketingssvar fra skatteminister Jeppe Bruus (S) til formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt, skriver Ekstra Bladet.

I alt har Kammeradvokaten ifølge avisen arbejdet omkring 90.000 timer og modtaget 190 millioner kroner over en periode på ni år.

Det er Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der har ansvaret for det nye system.

Antallet af timer toppede i 2020 og faldt derefter støt. I folketingssvaret skriver Jeppe Bruus, at "Skatteministeriet har et stort fokus på at nedbringe forbruget af konsulenter, herunder ekstern juridisk bistand".

- I takt med transformationen af ejendomsområdet er Skatteministeriet lykkedes med at reducere anvendelsen af Kammeradvokaten væsentligt. Størstedelen af de planlagte opgaver er på nuværende tidspunkt hjemtaget.

- Skatteministeriet har stort fokus på, at der ikke bruges flere udgifter end nødvendigt, skriver Jeppe Bruus i svaret.

Kammeradvokaten har blandt andet bidraget til at afklare juridiske problemstillinger før udarbejdelsen af det nye lovgrundlag og til at sikre, at kravene til det nye ejendomsvurderingssystem var lovlige, lyder det i svaret.

Ejendomsvurderingssystemet har modtaget kritik for de 1,7 millioner foreløbige ejendomsvurderinger, der landede i september sidste år. Siden kunne mange fortælle, at vurderingerne var forkerte.

Før forskudsopgørelsen i år rettede Vurderingsstyrelsen 100.000 ejendomsvurderinger.

/ritzau/