Advokater vil have jury til at genrejse Depps omdømme

En profileret retssag mellem skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard er fredag gået ind i den afsluttende og afgørende fase.

Det sker efter seks ugers retssag, hvor Depp og Heard skiftevis har beskyldt hinanden for at have været voldelige i deres tidligere forhold.

Fredag har det tidligere ægtepars advokater givet deres afsluttende bemærkninger. I første omgang har Johnny Depps advokater fredag formiddag lokal tid været i aktion i retssalen i Fairfax i Virginia.

- Hr. Depp er ikke nogen helgen, og han har aldrig påstået at være en.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Han har kæmpet med stoffer og alkohol. Men han er ikke nogen voldelig mishandler, siger Depps advokat Benjamin Chew.

Johnny Depp har sagsøgt sin ekskone for 50 millioner dollar og anklaget hende for injurier, fordi hun i 2018 skrev en klumme, hvor hun beskrev sig selv som en offentlig person, der har oplevet misbrug i hjemmet.

Amber Heard nævnte ikke Johnny Depps navn i klummen, der blev bragt i avisen The Washington Post. Skuespillerinden har omvendt sagsøgt sin eksmand for 100 millioner dollar for at kalde hende en løgner.

Fredag hævder Depps advokater, at Heard har løjet om misbruget.

- Vi beder jer, vi bønfalder jer om at give ham hans navn, hans omdømme og hans karriere tilbage, siger Benjamin Chew i retten.

Johnny Depp, der engang var blandt de største stjerner i Hollywood, har tidligere sagt, at retssagen har kostet ham "alt".

En ny "Pirates of the Caribbean"-film er blevet sat på pause, og i filmserien "Fantastiske skabninger" blev Depp udskiftet med danske Mads Mikkelsen.

Heards advokater giver fredag også deres afsluttende bemærkninger i sagen.

Juryen indleder sin votering fredag. Hvis den ikke når frem til en afgørelse allerede fredag, genoptager den voteringen tirsdag.

/ritzau/