Ægteskabsdrama er en af de store prismodtagere ved Årets Reumert

Den danske scenekunst er igen i år blevet hyldet ved Årets Reumert.

Her blev Odense Teaters ægteskabsdrama "Dødsdansen" en af de store prismodtagere.

Lars Simonsen modtog prisen for Årets mandlige hovedrolle. Han spillede ægtemanden Edgar i forestillingen, som kørte i slutningen af 2022.

Imens blev Benjamin Kitter kåret som Årets mandlige ensemblerolle for sin rolle som Kurt, der bliver involveret i Edgars ægteskab.

Prisuddelingen fandt sted i Odeon i Odense søndag aften. Her var en række store navne i den danske scenekunst til stede.

Også kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) deltog i prisshowet. Han skulle overrække Brancheprisen.

Den gives til et professionelt producerende teater eller scenekunstkompagni i Danmark, som har gjort sig særligt bemærket for betydningsfuldt virke i branchen.

Brancheprisen gik i år til Teater V i København.

Imens blev Det Kongelige Teaters forestilling "Arven" kåret til Årets forestilling.

Derudover blev det skuespillerinden Tammi Øst, som løb med Årets hæderspris.

Den gives hvert år til en scenekunstner, der gennem mange år har spillet en stor rolle for dansk scenekunst.

Tammi Øst har vundet årets kvindelige hovedrolle ved Årets Reumert i 1999, 2003 og 2009.

I spidsen for nomineringerne var Aalborg Teaters helt nyskrevne forestilling "Dødsbo på pløjemarken."

Den var nomineret i fire kategorier, men vandt én af dem - nemlig Årets kvindelige ensemblerolle, som gik til Karla Rosendahl.

Nanna Bøttcher blev kåret Årets kvindelige hovedrolle for sin rolle i "Omstigning til paradis".

Juryen for Reumert-prisen består af ti fagfolk og kritikere, som er bosat i hele landet.

Årets Reumert er scenekunstbranchens mest prestigefyldte pris. Fra 2021 har CPH STAGE og Dansk Teater været hovedarrangører bag Årets Reumert.

/ritzau/