Ældre patienter er indlagt på sygehuset i kortere tid

Ældre patienter på medicinske afdelinger er indlagt i kortere tid end tidligere. Det skriver avisen Kristeligt Dagblad.

Antallet af indlæggelsesdage for personer over 65 år er faldet med 46 procent siden 2008 og er dermed næsten halveret.

Tallene stammer fra en ny undersøgelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed.

Eksperter vurderer overfor avisen, at den udvikling både rummer fordele og ulemper.

For eksempel lægger det yderligere pres på kommunerne, fordi opgaven med at stå for pleje i den ældres hjem dermed påhviler dem.

Samtidig skaber det et pres på hospitalerne for at få patienterne udskrevet hurtigere, fordi der i en årrække ligeledes er sket et fald i antallet af sengepladser.

Det forklarer Karen Andersen-Ranberg, der er klinisk professor i geriatri på Syddansk Universitet og på Odense Universitetshospital.

Mellem 2008 og 2022 er antallet af senge til rådighed på hospitalerne faldet med 23 procent, skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet skyldes faldet i antallet af indlæggelsesdage også, at behandlingen på hospitalerne er blevet bedre.

Flere operationer og undersøgelser kan klares med lokalbedøvelse og kikkertoperationer frem for totalbedøvelse.

Men det hænger også sammen med, at der i hele sundhedssektoren længe har været arbejdet for, at patienter skal være indlagt så kort tid som muligt, forklarer han ifølge avisen.

- Hvis man er en ældre og skrøbelig borger, er sygehuset ikke et sundt sted at være. Der er en meget højere infektionsrisiko, end der er i ens eget hjem, og risikoen for, at man pådrager sig nye sygdomme, er høj, siger Jes Søgaard ifølge Kristeligt Dagblad.

