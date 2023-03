Afdød Amalie Vilslev vinder to priser

EchoPrisen, som TV 2-kanalen Echo står bag, blev uddelt for allerførste gang torsdag aften i K.B. Hallen på Frederiksberg med musiker Hjalmer og skuespillerne Nina Rask og Fanny Bornedal som værter.

Der blev uddelt otte priser fordelt i tre underkategorier: Dem, vi hører, Dem, Vi Ser, og Dem, Vi Deler, og det blev en rørende prisoverrækkelse.

Amalie Vilslev fik tildelt to priser - prisen for Årets Forbillede og Årets Tv-program for dokumentaren "Amalie skal dø".

Amalie Vilslev sov stille ind i august 2022 blot 21 år gammel.

Amalie Vilslev led af Morbus Osler. En sygdom, der giver karmisdannelser på de mindre blodkar, og som i mange tilfælde også rammer lungernes blodkar.

Amalie Vilslev fik en livsnødvendig lungetransplantation. Men få år efter blev hun ramt af kronisk afstødning og erklæret terminal syg.

Hun levede efter mottoet: "Alt, vi har, er nu". Og det citerede hendes mor, Anne-Dorte Vilslev, da hun takkede for forbillede-prisen i et klip, der blev afspillet under showet.

- Det gør os superstolte, at Amalie har vundet som Årets Forbillede. Hun ville have været så stolt selv over at være nået så langt ud til så mange mennesker med sit budskab. Det har betydet alt for hende, sagde Amalie Vilslevs mor.

- Prisen ser jeg som en hyldest til livet. Vi skal alle sammen huske det. Så alt, vi har, er nu.

Det er suverænt seerne og lytterne, der har valgt vinderne ved EchoPrisen.

ArtigeArdit blev kåret som Årets Musiker. Årets Lyd gik til podcasten "112 for knuste hjerter", mens Tobias Rahim ifølge folket står bag Årets Hit for "Feberdrømmer Xx Dubai".

I underkategorien "Det, vi ser" snuppede Anders W. Bertelsen prisen for Årets Skuespiller, mens komediedramaet "Elsker dig for tiden" vandt Årets Fiktion.

Der var også en pris til TV 2's egen korrespondent Rasmus Tantholdt.

Den får han efter episoden, hvor han kom i karambolage med sikkerhedsfolk, der trods hans medieakkreditering under dækningen af Qatars kontroversielle fodbold-VM-værtsskab ville stoppe ham midt i et liveindslag og truede med at smadre TV 2's kamera.

Foruden de otte priser blev der uddelt et legat på 100.000 kroner for at gøre en forskel.

Modtageren af EchoLegatet går til Anne Eggebrecht, som har skabt Skateducate i Aarhus. En frivillig forening, der skaber fællesskab og inklusion for kvinder, piger og non-binære gennem skatemiljøet.

EchoPrisen afløser Zulu Awards og blev præsenteret i februar, da TV 2 annoncerede, at TV 2 Zulu blev omdannet til TV 2 Echo for at favne tiden.

"EchoPrisen" kan ses på TV 2 Play og TV 2 Echo 2. april.

/ritzau/