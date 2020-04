Afgangselever får først afgørende karakterer lige inden ferien

Ministerie har udskudt fristen for, hvornår elever i 9. og 10. klasse får sidste og afgørende karakterer.

De ældste elever i folkeskolen får først deres standpunktskarakterer lige inden sommerferien.

Det skriver fagbladet Folkeskolen på baggrund af oplysninger fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Eleverne i 9. og 10. klasse har fået deres afgangsprøve aflyst grundet coronasituationen.

Derfor skal standpunktskarakterer gøre det ud for eksamenskarakterer.

Og for at fastholde elevernes motivation, får eleverne først disse karakterer i slutningen af undervisningsperioden.

- Standpunktskarakter gives ultimo juni, så der bliver bedre tid til at vurdere eleverne og dække faglige huller samt for at fastholde elevernes motivation, hedder det i retningslinjer på ministeriets hjemmeside.

Under normale omstændigheder ville standpunktskarakterer være givet senest 30. april.

Men den usædvanlige situation har fået ministeriet til at fravige retningslinjen.

I Danmarks Lærerforening er man tilfreds med meldingen.

- Fokus må være, at vi gør alt, hvad vi kan for at få sluset afgangseleverne så godt som muligt videre til deres ungdomsuddannelser.

- Derfor synes vi, at det er en rigtig god idé, at man har valgt at fokusere på undervisningen og udskyde standpunktskarakterer så længe som muligt, siger Regitze Flannov, formand for lærerforeningens undervisningsudvalg, til Folkeskolen.

Normalt har eleverne mulighed for at klage over deres standpunktskarakterer. Men det gælder ikke i år, oplyser ministeriet ifølge Folkeskolen.

Elever, der ikke opnår tilstrækkeligt gode karakterer til at blive direkte optaget på en ungdomsuddannelse, vil som normalt have mulighed for at komme til en optagelsesprøve.

Mens de ældste elever fortsat må blive hjemme, begynder eleverne i 0. – 5.-klasse gradvist at indfinde sig i klasserne igen fra onsdag.

Det betyder også, at der kan gennemføres nationale test for de klasser, der enten var udtaget til stikprøve, eller som går på en af de skoler, som er udvalgt på baggrund af deres præstationer i dansk og matematik.

/ritzau/