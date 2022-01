Træt af pariser-dekadencen og efter et par mislykkede ophold i henholdsvis København og Arles rejste Paul Gauguin i 1886 til Bretagne i Vestfrankrig for at skabe et nyt liv og en ny kunst. Han slog sig ned i de to kystbyer Pont-Aven og Le Pouldu, blandt de lokale fiskere og bønder.