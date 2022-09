Fællessang med Kandis til dansktopfestival, hyldest af sportsfolk og så mange selfies, at et billedalbum af de større ikke ville have plads til alle.

Kampen mellem de tre statsministerkandidater på sociale medier er i den grad i gang, og selv om det kan lyde som en lidt slidt kliché, er det fair at sige, at den digitale tilstedeværelse aldrig har været vigtigere end ved det kommende valg.