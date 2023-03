Afrika og reggae og estisk komposition belønnes med Polarprisen

Polarprisen i Sverige, der tildeles de ypperste inden for musik, går i år til den afrikanske musikstjerne Angelique Kidjo, den britiske pladeproducent Chris Blackwell og Estlands klassiske komponist Arvo Pärt.

Det oplyser priskomitéen ifølge nyhedsbureauet TT.

Polarprisen er indstiftet af nu afdøde Stig Anderson, der var mest kendt som manager for ABBA. Den omtales også som musikkens nobelpris.

62-årige Angelique Kidjo, der kommer fra det vestafrikanske land Benin, beskrives af priskomitéen som "en unik" artist, der har udgivet i alt 16 album. Det seneste, "Mother Nature", udkom i 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hun anvender på ret fantastisk vis folketraditioner, samtidig med at hun har blikket rettet fremad. Hun udbreder på meget smuk vis både budskab og kultur, hedder det.

Nu 85-årige Chris Blackwell grundlagde i 1959, hvad der senere blev verdens mest succesrige pladeforlag: Island Record.

Det var pladeselskabet, som bragte reggae til verden og som stod bag musikere som Bob Marley, Grace Jones, Cat Stevens og bandet U2.

- Der er ingen tvivl om, at han er den enkeltstående vigtigste person, som er ansvarlig for, at verden kom til at lytte til og værdsætte reggae, påpeger Alfons Karabuda, et af polarkomitéens medlemmer.

Arvo Pärt, der er født i 1935, er en højt skattet komponist, som i 2008 modtog den fornemme danske Sonnings Musikpris.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han var fra 2010 til 2018 verdens mest spillede komponist. Blandt andet med hans værker "Da Pacem" og "Adams Lament".

- Han har berørt så mange mennesker med sin musik, og ikke bare når det gælder musik. Han har ligesom skabt et musikalsk sprog, som flere er blevet påvirket af, uden at de selv ved det, siger Alfons Karbuda.

Sidste år var modtagerne af polarprisen punkrockeren og fænomenet Iggy Pop fra USA og det franske musikensemble Ensemble intercontemporain.

Blandt tidligere modtagere er Bob Dylan, Paul McCartney, Led Zeppelin, Metallica, Emmylou Harris, Chuck Berry, og den amerikanske dirigent Peter Sellars.

/ritzau/