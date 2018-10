Agnes Slott-Møller i sin egen verden

4 stjerner

Flot ophængning på Aros’ nye udstilling ”Helte og heltinder” balancerer på kanten af det underformidlede

Agnes Slott-Møller (1862-1937) var den ene del af et kunstnerisk stjernepar hen over forrige århundredskifte. På Aros har man valgt at lade hende gå solo i forhold til ægtemanden Harald.

Man opdyrker hendes signatur, middelalderens verden, både danmarkshistoriens og folkevisernes. Det er der kommet en meget flot udstilling ud af. Der er i udstillingsdesignet diskret kælet for de dekorative detaljer, der peger hen på de meget svære rammer på malerierne, farvesætningen er perfekt, skønt lyssætningen kunne være bedre.

Det er næsten skæbnens ironi, at den fotostat, vi møder ved indgangen, forestiller kunstneren siddende i sit værksted i Holckenhus i København, hvorom der i disse dage bølger en heftig strid. Kunstnerateliererne skal omdannes til dyre lejligheder. Her sidder hun så i 1907 med maleriskitserne, hele middelalderen, omkring sig og en palet dekoreret med ordet ”Trefoldighed”. Selv den mindste genstand skulle dekoreres. Det peger mod England med ”Arts and Crafts”-bevægelsen, som ægteparret i højeste grad repræsenterer. Især Agnes er åbenlyst præget af de engelske prærafaelitter med deres middelaldermystik og religiøse drømme.

Fanfaren er maleriet af Niels Ebbesen, der til daglig hænger på Randers Kunstmuseum. Velkendt, men hvorfor siges det intetsteds, hvad der med gotisk skrift står på den monumentale ramme? Er kunstnerens egen fortolkning uvigtig? Herpå følger et rum med højmiddelalderlige motiver, der ikke mindst er centreret om dronning Margrete I. Stovt kvindemagt. Norsk nationalisme blæses ud i det kompakt komponerede maleri af Hellig Olav. Også keramikmodellen til relieffet i Københavns Rådhus vises. Et værk, som kunstneren investerede stor energi i.