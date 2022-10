Aktivist afslog en Oscar i protest: Nu er hun død

Sacheen Littlefeather, der blev berømt for at afslå en Oscar i 1973, er død i en alder af 75 år.

Den amerikanske skuespiller og aktivist Sacheen Littlefeather er søndag død i en alder af 75.

Det skriver The Guardian.

Hendes død kommer få måneder efter, at Oscar-akademiet i august undskyldte for dets behandling af hende til en Oscar-uddeling for næsten 50 år siden.

Hun blev dengang berømt, da hun i 1973 på vegne af Marlon Brando afslog at modtage hans Oscar for rollen i filmen "The Godfather".

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun holdt en kort tale, hvor hun forklarede, at afvisningen skyldtes Hollywoods behandling af USA's oprindelige folk.

Marlon Brando, der var fortaler for både afrikansk-amerikanske og USA's oprindelige folks rettigheder, sendte Sacheen Littlefeather i sit sted for at sende et politisk budskab.

Sacheen Littlefeather, der selv hører til USA's oprindelige folk, blev imidlertid buhet af scenen og derefter hånet i store dele af filmindustrien. Hun blev også sortlistet af Hollywood, skriver The Guardian.

Littlefeather har selv udtalt, at westernstjernen John Wayne måtte holdes tilbage for ikke at angribe hende ved showet i 1973.

Talen er siden blevet historisk og betragtes som den første politiske tale ved oscarshowet. Siden har mange holdt taler med politisk indhold under showet.

Med undskyldningen i august fulgte en udtalelse fra oscarakademiet.

- De skældsord, som du stod model til på grund af dine udtalelser, var uberettigede og uretfærdige, lød det i juni i et brev fra den daværende præsident for oscarakademiet, David Rubin, til Littlefeather.

Om undskyldningen sagde Sacheen Littlefeather i august:

- I forhold til undskyldningen så er os indianere et meget tålmodigt folk. Det er jo kun 50 år siden, skrev hun i en udtalelse.

- Det varmer mit hjerte dybt at se, hvor meget der har ændret sig, siden jeg ikke blev accepteret af akademiet for 50 år siden, lød det.

Sacheen Littlefeather led af brystkræft. Hun døde i sit hjem i Californien omgivet af sin familie.

/ritzau/