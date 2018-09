Kvindelige danske surrealister fascinerer med deres litterære form- og farvesprog

5 stjerner

Tre kunstnere føjer på hver sin måde en underbelyst, kvindelig dimension til den ellers mandligt dominerede surrealisme

Surrealismens grundidé var at bekæmpe et sygt samfund, der holder fantasien og forbudte tanker nede. Surrealisterne var inspireret af den dengang nye videnskab, psykoanalysen, som Freud og Jung var eksponenter for. I deres kunst forsøgte de at lade underbevidstheden strømme frit uden om den rationelle bevidstheds snærende logiske principper. De forløste deres kunstneriske visioner, som var der tale om automat- eller telefontegninger. I den franske digter André Bretons surrealistiske manifest fra 1924 skriver han blandt andet: ”Jeg tror på den fremtidige opløsning af drøm- og virkelighedsgenstande i en slags absolut realitet eller ’surrealité’.”

Surrealisterne anvendte kollageteknikker, længe før man kunne sample de forskellige visuelle spor, som mange kunstnere i dag mikser i computeren. De malede flere, højst forskellige virkelighedsplaner sammen i et drømmeagtigt sprog, hvor genkommende symboler som spejle, fisk, ure, bowlerhatte, blomster og træer går igen. Motivet er gennemgående splintret i mange sammenstødende universer, men fragmentvis realistisk-genkendeligt.

Surrealismens mest fremtrædende skikkelser er mænd. Her tænker man først og fremmest på Salvador Dalí, René Magritte og Max Ernst – og herhjemme på Wilhelm Freddie, Vilhelm Bjerke-Petersen og Richard Mortensen. Men disse kunstnere havde faktisk selskab af nogle spændende kvindelige surrealister, der kunne selv. Det viser udstillingen ”Kvindernes surrealisme”, som bygger på præmissen om, at de kvindelige kunstnere, Franciska Clausen (1899-1986), Rita Kerrn-Larsen (1904-98) og Elsa Thoresen (1906-94), gik totalt i glemmebogen i løbet af det 20. århundrede, mens deres mandlige kolleger til gengæld fik hele opmærksomheden. Det er dog en sandhed med modifikationer, for Clausen og Kerrn-Larsen er faktisk kommet frem i rampelyset i nyere tid, og slår man eksempelvis op i ”Ny dansk kunsthistorie” bind 7, så bliver de alle tre omtalt, og der bringes gengivelser af et af deres surrealistiske hovedværker, nemlig Clausens ”Fisken”, Kernn-Larsens ”Festen” og Thoresens ”Klassisk landskab”. Disse tre værker er i øvrigt hovednumrene på Kunstforeningens yderst seværdige udstilling.

Både Kerrn-Larsen og Clausen frekventerede Fernand Légers malerskole. Disse to kunstnere er alle kendt af en større offentlighed, mens Elsa Thoresen, der er født og opvokset i USA, for langt de fleste er et ukendt navn. På udstillingen oplever vi flere blændende værker af hende. Blandt andet ”Klassisk landskab” (1937), hvor et antropomorft grantræ med fødder og hænder vokser ind i himlen. Et hjul, der symboliserer revolutionen, ruller netop ikke ind i den bagvedliggende by for at forandre livet dér, men tværtimod drages det med opad af det himmelstræbende træ. Der er også flere spændende værker, hvor Thoresen portrætterer sin mand, Vilhelm Bjerke-Petersen, mens han rygvendt maler eller studerer naturen.