Alene i verden

4 stjerner

Tendens i børnelitteraturen, senest med ”Vildnis og tropehjelm”, antyder, at børn er helt alene med deres sociale problemer

Søren Jessen er både forfatter og illustrator. Han skriver og tegner mest for børn og unge, men har også udgivet romaner for voksne.

Sidste år udgav han endvidere en ”graphic novel”, en længere tegneserie, baseret på Kafkas ”Forvandlingen”. Hans nyeste værk, ”Vildnis og tropehjelm”, er en mellemting mellem en ”graphic novel” og en roman for børn. Handlingen er ikke munter, for den handler om en forsømt dreng, hvis drikfældige far ikke kommer hjem i flere dage. Sandsynligvis er det derfor, at den arbejdsløse mor ligger uvirksom i sengen med migræne stort set hele handlingsforløbet igennem.

Drengen, der vel er cirka 13 år, må klare sig med havregrød og rosiner morgen, middag og aften, indtil det også slipper op. Så må han sulte, da han ikke kan finde moderens pung og nødigt vil forstyrre hende. I stedet for leder han efter flasker i byens skraldespande, så han kan få mad.

Faderen plejer at forsvinde ind på et værtshus, der hedder ”Vildnisset”, men drengen er for bange til at gå ind om aftenen i det røgfyldte, lidet appetitlige sted for at lede efter ham:

”I vinduerne står der nogle planter med store blade, som vokser på snoede stængler, der har fundet vej ind bag gardinerne. Planterne har stået der længe. Deres blade er næsten helt gule, og der ligger masser af indtørrede myrer og fluer i vindueskarmene.”

Drengen holder i stedet vagt tæt ved for at opdage, hvis faderen dukker op. En dag ser han bodegaejeren rydde op. På vej ud ad døren taber han en gammel, hvid tropehjelm, som ruller hen til drengen, som samler den op og beholder den. Hjelmen giver ham mod til at handle. Med den på kan han forestille sig at være en anden og modigere dreng, en opdagelsesrejsende, som ikke behøver at nære frygt. Handlingen tager fart derfra, men en decideret lykkelig slutning skal man ikke forvente i bogen.