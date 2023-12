Alex Jones er igen på X/Twitter

Den omstridte amerikanske konspirationsteoretiker Alex Jones får nu igen adgang til at sprede sit syn på verden via det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter.

Det står klart, efter at X-ejer Elon Musk lørdag via en afstemning lod det være op til brugerne af mediet, om Alex Jones og hans Infowars skulle tilbage.

Godt to millioner brugere af X stemte om sagen. Godt 70 procent af dem stemte for at lade Alex Jones tweete igen.

- Folket har talt, og sådan bliver det, konstaterede Elon Musk efterfølgende på X.

Alex Jones og hans Infowars blev i 2018 udelukket på livstid fra det daværende Twitter. Siden købte Elon Musik tjenesten, og nu er Jones altså tilbage.

Den omstridte amerikanske mediepersonlighed har gennem årene slået til lyd for en lang række konspirationsteorier. Blandt andet har han hævdet, at massakren ved Sandy Hook-skolen i delstaten Connecticut i 2012 aldrig fandt sted.

20 elever fra 1. klasse og seks lærere mistede livet ved skyderiet.

Sidste år blev Alex Jones dømt til at betale godt 10 milliarder kroner i erstatning til ofrenes familier på grund af påstanden. Den store erstatning betød, at Alex Jones måtte erklære sig personlig konkurs.

Alex Jones er vært og skaber af internetshowet Infowars. Politisk hører han til på USA's yderste højrefløj.

Jones har til sine millioner af følgere påstået, at de etablerede medier og tilhængere af våbenkontrol havde fabrikeret tragedien på Sandy Hook-skolen, og at skyderiet var iscenesat med skuespillere.

En del af hans følgere har truet og chikaneret forældre, der mistede et barn ved massakren.

Alex Jones har tabt flere sager om ærekrænkelse, hvor han er blevet dømt til at betale store erstatninger til forældre, men også til en FBI-agent.

Infowars erklærede sig konkurs i april sidste år. Et andet firma, som Jones ejer - Free Speech Systems, blev erklæret konkurs i juli sidste år.

I 2022 vakte Infowars opsigt, da rapperen Ye - som nok er mere kendt under navnet Kanye West - medvirkede i programmet.

Han har efterfølgende fået skarp kritik for at sige i programmet, at han godt kan lide nazister. Alex Jones er i programmet ikke enig i udtalelsen.

