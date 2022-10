Alex Vanopslagh erkender nyt regelbrud i boligsag

Jurist vurderer til Information, at Alex Vanopslagh har givet forkerte oplysninger for at få gratis lejlighed.

Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, har ikke blot brudt Folketingets regler for dobbelt husførelse.

Han erkender nu til Information, at han også har brudt cpr-loven ved ikke at have opholdt sig tilstrækkeligt på sin gamle adresse i Struer.

- Ja, altså jeg har ikke opholdt mig tilstrækkeligt til at leve op til kriterierne i cpr-loven. Det er eksperternes vurdering, og det er også min egen vurdering efter at have læst op på tingene, siger Alex Vanopslagh til Information.

- Havde jeg vidst, hvordan tingene forholdt sig dengang, ja så havde jeg selvsagt ageret anderledes. Som minimum fundet en bolig i det jyske uden bopælspligt. Og dermed så heller ikke fået en folketingsbolig i København.

Partilederen blev for otte dage siden pålagt at tilbagebetale 30.000 kroner til Folketinget for brud på boligregler.

Alex Vanopslagh havde indtil for nylig haft officiel adresse i en lejlighed i Struer siden juni 2020. På grund af adressen i Jylland havde han også fået gratis adgang til en lejlighed i København, som Folketinget sørgede for.

Aftalen gav Alex Vanopslagh et årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner for dobbelt husførelse, men han har ikke opholdt sig nok i Struer til at være berettiget til den dobbelt husførelse.

Begge lejligheder er nu opsagt.

Informations afdækning af sagen viser nu, at Vanopslagh formentlig også har givet forkerte oplysninger til Folketinget for at få stillet den gratis folketingslejlighed til rådighed i første omgang.

Det vurderer juridiske eksperter til avisen.

- Det nye i det her er, at han ikke bare har brudt reglerne, efter at han fik den gratis folketingslejlighed. Det ser ud til, at han også har givet forkerte oplysninger for at få den, siger Bente Hagelund, jurist med ekspertise i offentlig ret og rektor ved Folkeuniversitetet.

Oplysninger, som Information er kommet i besiddelse af, viser, at Alex Vanopslagh stadig havde sin gamle bolig i København, da han overtog den gratis medlemsbolig. Og at indflytningen i den gratis lejlighed skete på et tidligere tidspunkt, end hvad partiformanden hidtil har givet indtryk af, skriver Information.

/ritzau/