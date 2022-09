Alex Vanopslagh kalder boligsag for pinlig

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, har erkendt, at han har brudt reglerne for den medlemsbolig i København, han gratis er blevet stillet til rådighed af Folketinget.

I et interview med Information, som har afdækket sagen, kalder han nu sagen for "pinlig".

- Jeg konstaterer jo nu, at jeg ikke har overholdt Folketingets regler, og at jeg muligvis også har haft forkert folkeregisteradresse. Altså at det ikke er retmæssigt. Så på den måde kan jeg jo godt uretmæssigt have fået stillet boligen til rådighed, siger Alex Vanopslagh til avisen.

- Og længere er den jo ikke. Det synes jeg selvfølgelig er lidt en pinlig situation.

Ifølge Information har Vanopslagh officielt haft adresse i en lejlighed i Struer siden juni 2020.

På grund af adressen i Jylland har han også fået adgang til en lejlighed i København, som Folketinget har sørget for.

Det har givet Alex Vanopslagh et årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner i dobbelt husførelse, som han nu mister.

Til Information fortæller partiformanden, at han først blev klar over reglerne, da han blev kontaktet af avisens journalister. Han fastholder, at han ikke bevidst har snydt.

Han forklarer også, at han aldrig har sat sig ind i reglerne for Folketingets medlemsboliger. Han har nemlig ikke læst reglerne og betingelserne, for den aftale, han har skrevet under årligt de seneste tre år.

Han erkender samtidig, at det "selvfølgelig 100 procent" er hans eget ansvar.

Onsdag skrev LA-lederen i et opslag på Facebook, at han har opsagt sin lejlighed i Struer samt den bolig i København, som Folketinget har stillet til rådighed for ham.

Han er i stedet flyttet midlertidigt ind hos sin kæreste, mens de leder efter en større lejlighed.

Alex Vanopslagh har desuden bedt Folketinget vurdere, om han skal betale penge tilbage.

/ritzau/