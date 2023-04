Alle anklager mod skuespiller Alec Baldwin bliver droppet

Alle anklager mod den amerikanske skuespiller Alec Baldwin bliver droppet, halvandet år efter en dødelig ulykke på et filmset.

Det oplyser Baldwins advokater, Luke Nikas og Alex Spiro, torsdag.

- Vi er glade for beslutningen om at droppe sagen mod Alec Baldwin, og vi opfordrer til en ordentlig undersøgelse af fakta og omstændighederne omkring den tragiske ulykke, siger de ifølge NBC News.

Baldwin har været anklaget for uagtsomt manddrab i sagen.

Ulykken skete 21. oktober 2021 under optagelserne til filmen "Rust".

Alec Baldwin holdt her en Colt-revolver, der viste sig at være ladt med skarp ammunition. Filmfotografen Halyna Hutchins blev ramt af skud og døde.

Baldwin har tidligere sagt, at der var tale om en ulykke, og at han ikke mener, at han var ansvarlig for Hutchins' død.

