Alle dronningens børnebørn fejrer prins Joachims fødselsdag

Prins Joachims børn, nevøer og niecer deltager i fejringen af hans 50-års fødselsdag fredag på Amalienborg.

De var der alle sammen: Prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent, prinsesse Josephine, prins Nikolaj, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athene.

Og det er historisk.

Således er det første gang, at alle dronning Magrethes otte børnebørn deltager i en aftenfest på Amalienborg.

Her er de fredag aften samlet for at deltage i fejringen af deres far og farbror, prins Joachims, 50-års fødselsdag. En festmiddag, hvor dronningen agerer vært.

Foruden de royale børn og fødselaren og hans hustru, prinsesse Marie, deltager dronning Margrethe, kronprinsparret samt en lang række af prins Joachims familie og venner.

Festen afholdes i Riddersalen i Christian VII's palæ på Amalienborg.

Her vil gæsterne blandt andet få serveret fjordrejer og asparges til forret, dyreryg med spidskål og morkelsauce til hovedret efterfulgt af chokoladedesserten Dur Mou.

Festlighederne toppes med musik ved Prinsens Musikkorps.

Ved prins Nikolajs 18-års fødselsdag deltog hans søskende, fætre og kusiner ligeledes. Denne fest blev dog afholdt under private forhold på Kongeskibet Dannebrog.

/ritzau/