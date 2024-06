Alternativet håber at humor kan bane vej for første EU-mandat

Slogans som "Janmand søger kærlighed" og "Jannabis til Cannabis" har prydet valgplakaterne fra Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget.

Det har ifølge Franciska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet, fået folk til at tale om søndagens valg, at der er brugt humor.

- Politik skal være sjovt, ellers får man ikke mange til at tale om det. Det synes jeg, vi er lykkedes godt med, siger hun, efter at hun har afgivet sin stemme.

Det er juristen Jan Kristoffersen, der er spidskandidat for Alternativet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Får partiet nok stemmer til et mandat, vil det være første gang i partiets historie, at det får en plads i EU-Parlamentet. Den plads vil i så fald være i gruppen De Grønne (EFA).

Et grønt landbrug er på listen over mærkesager. Alternativet vil gerne have en ny landbrugsstøtte, der gavner nye og grønne landbrug fremfor store industrielle landbrug.

/ritzau/