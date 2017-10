Amazon-chef stopper efter sexchikane-beskyldninger

Chefen for Amazons tv- og filmselskab har sagt sit job op. Han er beskyldt for at have opført sig upassende.

Først var det filmproduceren Harvey Weinstein, der måtte træde ud af bestyrelsen for sit eget filmselskab efter at være blevet beskyldt for sexchikane.

Nu er en anden amerikansk topfigur i underholdningsbranchen røget ud i kulden af samme årsag.

Roy Price, der indtil for nylig var øverste chef for Amazons tv- og filmselskab, har ifølge en talsperson for selskabet sagt sit job op.

Det sker som følge af, at den kvindelige tv-producer Isa Hackett har anklaget ham for upassende opførsel tilbage i 2015.

Roy Price skulle blandt andet på vej i en taxa til en firmafest gentagne gange have kommet med frække tilbud til Hackett.

Price blev i sidste uge suspenderet fra sin stilling, som han altså ikke længere bestrider.

Hacketts beskyldninger er blevet offentliggjort i et interview i magasinet Hollywood Reporter.

Hun har været tavs om Prices chikane indtil nu, men fik modet til at tale om det, efter at have læst andre kvinders beretninger om hvordan de er blevet behandlet af mandlige chef i underholdningsbranchen.

/ritzau/